Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Rob Comber ist Frontmann der Bohemians, die mit ihrer „Night of Queen“ am 23. April in Kirchheimbolanden gastieren. Was ihn an der Rolle von Freddie Mercury reizt und wie es ihm im Lockdown ergangen ist, hat er Christian Hanelt verraten.

Gratulation. Sie dürfen nach all den Corona-Beschränkungen wieder auf Tour gehen.

Oh ja. Von März 2020 bis August 2021 haben wir gerade einmal acht Shows spielen können.