Normalerweise betreibt sie das Kiosk im Rockenhausener Naturerlebnisbad. Da momentan aber noch unklar ist, ob dieses wegen der Corona-Pandemie überhaupt in diesem Jahr öffnen kann, hat sich Boguslawa Elzbieta Ertürk etwas anderes einfallen lassen: Vor ein paar Tagen hat sie in der Ringstraße den Imbiss „Megis Abhol- und Heimservice“ eröffnet. So viel ist klar: Den wird sie auch dann weiterführen, wenn das Bad in diesem Sommer doch noch für den Betrieb frei gegeben werden sollte.

Denn das betont sie ebenso wie ihr Ehemann Salih Ertürk, der wenige Meter entfernt in der Schlossstraße seit vielen Jahren das Lokal „Worschtküch“ betreibt: Im Schwimmbad-Kiosk wird das Ehepaar in dieser Saison auf keinen Fall Gäste bewirten. „Der Imbiss in der Ringstraße gehört uns. Eigentlich hatten wir nicht vor, diesen zu öffnen.

Da das Schwimmbad aber zumindest für uns wegfällt, versuchen wir es eben hier“, erzählt Salih Ertürk und ergänzt: „Wir können es schlecht voraussehen, wie unser Angebot in der Corona-Krise anläuft“, sagt Ertürk. „Nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall wieder ins Schwimmbad zurück“, sagt Boguslawa Ertürk und schiebt den Zusatz hinterher: „Wenn wir dürfen.“Das Essensangebot in der Ringstraße ist breit gefächert: Es reicht von Pizza über Döner und Hamburger bis hin zum Schnitzel, natürlich mit entsprechenden Beilagen. Auch einen Heimservice bietet Ertürk an.

Trotz Corona auf Anhieb alle Hände voll zu tun

Am ersten Tag hatten Ertürk und ihre beiden Mitarbeiter auf Anhieb alle Hände voll zu tun: Pünktlich um 11 Uhr klingelte erstmals das Telefon, es folgte eine Bestellung nach der anderen. Natürlich spielen auch die Corona-Hygienevorschriften inklusive Masken, Handschuhe und Distanzhalten eine große Rolle.

„Ich bin persönlich dafür verantwortlich, dass sich unsere Kunden mit genügend Abstand vor dem Imbiss aufstellen“, betont Boguslawa Ertürk, die trotz der vielen Auflagen froh ist um die neue Aufgabe: „Mir macht es Spaß und ich bin glücklich.“

Info

Megi´s Abhol- und Heimservice, Ringstraße 1, Telefon 06361 9944132, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 16 bis 22 Uhr. Heimservice: Montag bis Sonntag 17 bis 22 Uhr.