Bodo Bach präsentiert „Das Guteste aus 20 Jahren – Die Jubiläumstour“ in Kirchheimbolanden. Der Comedian macht dabei am 17. März, 18 Uhr, Station auf seiner „Welttournee durch Deutschland“ in der Stadthalle an der Orangerie. Einlass ist ab 17 Uhr.

Dabei gibt sich Bach schon im Vorab besonders nachdenklich: Jeden Abend das Hotelzimmer zertrümmern, das gehe allmählich auf den Rücken. Man komme irgendwann ins Grübeln, wie es jetzt weitergehen soll, heißt es in einer Ankündigung.

Bach sei eben noch zu jung für den Ruhestand, zu alt für Stand-Up-Comedy – da bleibe nur eins: „Ruhe Stand-Up-Comedy“. Gemeint ist damit ein Best-of-Programm aus den vergangenen acht Bühnenprogrammen. „Bodo ist älter geworden, vernünftiger aber nicht unbedingt“, verrät sein Management. Aber er lerne immer noch gern dazu. Zum Beispiel weiß er jetzt: Ein Seniorenstift ist kein Kugelschreiber für alte Leute.

Bodo Bach (alias Robert Treutel) ist Mitte der 1990er vor allem durch Scheranrufe des hessischen Radiosenders FFH bekannt geworden. Die Figur gewann schnell an Popularität, vor allem wegen wiederkehrenden Elementen, darunter der Ausspruch „Ich hätt da gern emal e Problem“. Im Fernsehen ist er fester Bestandteil des Rateteams der Sendung „Dings vom Dach“ im Hessischen Rundfunk – und bekam 2001 auch eine eigene TV-Show bei Sat1.

Karten

Eintrittskarten gibt es bei Officestar Enders und Stadthalle Kirchheimbolanden sowie telefonisch bei der Reservix-Hotline unter 0761 88849999 sowie online unter www.mach-4.de.