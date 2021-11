Am Sonntagnachmittag befuhr ein 49-jähriger Mann die L384 von Wolfstein in Richtung Hefersweiler. Wahrscheinlich aufgrund einer technischen Ursache geriet sein BMW in Brand. Nach Angaben des Fahrers hatte er das Auto mit einem Schaden am Turbolader gekauft und wollte den Wagen in den Donnersbergkreis überführen. Der Vorbesitzer hatte den Käufer auf diesen Zustand hingewiesen und ihm auch mitgeteilt, dass das Fahrzeug nicht fahrbereit sei. Gegen den Man wurde nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da er das nicht verkehrssichere Fahrzeug in Betrieb nahm. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und die Straßenmeisterei Wolfstein waren im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die Landstraße gesperrt werden.