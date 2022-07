Auf großer Pfalz-Orientierungsfahrt war am Wochenende der BMW 02er Club aus Solingen. Die begeisterten Autofans sind nach 2017 zum zweiten Mal in der Pfalz.

Das Treffen wurde von dem Kaiserslauterer Volker Gabelmann organisiert, der selbst eines dieser legendären BMW-Autos steuert. Zwischen 1961 und 1977 wurden diese Fahrzeuge mit den unterschiedlichsten Motorvarianten und Ausführungen wie beispielsweise als Coupe oder auch als Cabrio gebaut.

„Da ist es wunderschön“

Eines dieser Schätzchen fährt Stephan Elster aus Bad Honef. Er genoss bereits die dreistündige Anfahrt in den Donnersbergkreis in seinem Cabrio. Seit 22 Jahren ist der Sonderbau, den damals die Firma Bauer im Auftrag von BMW anfertigte, in seinem Besitz. Auf die Pfalz freute er sich besonders, denn „da ist es wunderschön, und das Essen schmeckt mir bestens“, meinte er. Die Reise ging diesmal quer durch den Pfälzer Wald. Anhand eines sogenannten Roadbooks hatte jeder Teilnehmer eine Streckenempfehlung bekommen, die Zwischenziele waren dabei besonders wichtig. Hier mussten einige Sonder- oder Geschicklichkeitsprüfungen absolviert werden.

Rast auf Burg Berwartstein

Die Strecke führte über Falkenstein, Imsbach und dann quer durch den Pfälzerwald in Richtung Süden. Auf der Burgruine Berwartstein gab es eine längere Rast mit Sonderprüfung, anschließend ging es weiter in Richtung Annweiler. Über Neustadt, Bad Dürkheim und Grünstadt verlief dann der Rückweg bis nach Bastenhaus. Insgesamt 200 Kilometer lang war die Strecke, die an diesem Tag absolviert wurde. Bevor die Oldtimer-Fans die Heimreise antraten, führte sie ihre Sonntagstour dann schließlich in Richtung Felschbachhof bei Kusel,