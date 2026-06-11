Vor einem Jahr hat ein brutales Verbrechen Unkenbach erschüttert. Die Normalität kehrt zwar zurück, aber geheilt sind die Wunden nicht. Und eine Sorge umtreibt die Bürger.

In den schlimmsten Stunden, die Unkenbach je erlebte, strahlt fast den ganzen Tag die Sonne am perfekten blauen Himmel. Es ist heiß an jenem 12. Juni 2025, und ein bisschen schwül. Es verlieren sich kaum Menschen auf den wenigen Straßen des 200-Einwohner-Dorfes. Wie so oft ist fast nur das Zwitschern der Vögel oder das Vorbeirauschen der Lkw auf der B420 zu hören. Ansonsten: wenig Leben, viel Stille und Kirschbäume, die schon rote Früchte tragen. Hier ruht das malerische Paradies. In den Abendstunden suchen die meisten Schatten in ihren Häusern, unter Bäumen im Garten und in ihren Pflasterstein-Höfen. Doch gegen 20 Uhr ist es vorbei damit. Eine brutale Bluttat erschüttert die Gemeinde, ihre Einwohner, den ganzen Kreis. Seither ist in Unkenbach nichts mehr, wie es mal war.

Raus aus dem Garten, hin zum Verbrechen

Am jenem Abend passiert, was kein Ort der Welt erleben möchte und was Unkenbach vom idyllischen Dorf am Rande der Nordpfalz zu einem Ort des Verbrechens macht: Ein damals 19-Jähriger tötet eine 55-jährige Frau auf ihrem eigenen Hof. Er sticht mindestens sieben Mal mit einem Klappmesser in den Oberkörper der Frau, nachdem er sie zuvor brutal niedergeschlagen und mehrfach getreten hat – unter anderem gegen den Kopf. Das Opfer war die Mutter einer damals 14-Jährigen, zu der der Täter eine freundschaftliche Beziehung pflegte, eine Liebesbeziehung anstrebte, sie diese aber ablehnte.

In den Sekunden des Todes waren die Schreie der 55-Jährigen in ganz Unkenbach zu hören. Einwohner erzählten später vor Gericht, wie sie an jenem Sommerabend raus aus ihren Gärten, weg von den Grills und hin zum Anwesen der Frau eilten. Vergebens. Die Mutter starb noch an der Unfallstelle – und mit ihr die Utopie vom friedvollen Landleben. Über Unkenbach legte sich wochenlang ein Schleier der Trauer. Schwarz und schwer.

Das Ereignis lässt sich nicht wegdiskutieren

Mit den Monaten verflog er. Leben und Lachen kehrten zurück, andere Themen rückten in den Mittelpunkt, Alltag verdrängte die Angst. „Ja, es herrscht wieder ein stückweit Normalität“, sagt Ortsbürgermeister Frank Müller. „Das Ereignis lässt sich zwar nicht wegdiskutieren, aber wir müssen damit leben und umgehen.“ In einem Dorf wie dem beschaulichen Unkenbach sei das schwieriger als in der Anonymität einer Großstadt: Jeder kenne jeden; Täter und Opfer kamen von hier. Manchmal, nur beiläufig, würden die Bürger noch von der Tragödie sprechen, sagt Müller. Aber es wird weniger. Am Jahrestag findet kein besonderes Gedenken statt, denn Wunden sollen nicht unnötig wieder aufreißen. Niemand will das. Die Geschichte muss ruhen.

Bei Veranstaltungen im Ort geht’s mittlerweile häufiger um die Fußball-WM und weniger um das zurückliegende Verbrechen, erzählt ein Mann, der in Unkenbach wohnt. Eine Sorge eint jedoch die Einwohner, sagt er: Was, wenn der verurteilte Täter seine Haftstrafe abgesessen hat und zurückkommt nach Unkenbach? Was passiert dann? Antworten darauf gibt es genauso wenig wie auf die berühmte Frage nach dem „Warum?“

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Ein Bauzaun sperrt seit der Tat den Ort des Verbrechens in der Hauptstraße ab; er ist sowas wie ein Ersatz fürs Hoftor. Das Grundstück ist nicht mehr frei zugänglich, und das Wohnhaus steht seit dem 12. Juni 2025 leer. Ob jemals wieder jemand einziehen wird, das weiß auch Ortschef Müller nicht, und das Thema stand auch nie ganz oben auf seiner Agenda. Wichtig war ihm erstmal, sich um die Hinterbliebenen und die Ortsgemeinschaft zu kümmern. Erst die Menschen, dann die Mauern.

Ein Bauzaun sperrt den Ort der Tat immer noch ab. Einen Teil des Geländes nutzt allerdings schon seit zwei Jahren die Feuerwehr. Auch als die Besitzerin noch lebte. Foto: Anja Kunz

Kaum erträgliche Videoaufnahmen vor Gericht

Im November 2025 war das Tötungsdelikt am Landgericht Kaiserslautern verhandelt worden. Der 19-Jährige hatte die Tat gestanden, das Urteil lautete: Neun Jahre und sechs Monate Jugendstrafe sowie 10.000 Euro Hinterbliebenengeld an die Tochter des Opfers. Im Gerichtssaal wurden kaum erträgliche Videoaufnahmen gezeigt, weil Kameras am Tatort das Verbrechen aus mehreren Perspektiven klar und deutlich aufgezeichnet hatten. Das damals 14-jährige Mädchen hatte die Tat live mitansehen müssen. Seither ist die Schülerin Vollwaise; vor Gericht hatte sie per Videoschalte geschildert, wie schlecht es ihr gehe. Es fielen Sätze wie: „Eigentlich möchte ich nicht mehr leben, sondern einfach verschwinden.“ Für ein Gespräch mit der RHEINPFALZ fühlt sie sich auch ein Jahr nach der Bluttat nicht imstande, sagte ihr Anwalt Michael Nehm diese Woche. Unter anderem an Fasnacht habe sie aber wieder am Dorfgeschehen teilgenommen – ein kleiner Schritt zurück in die Normalität.