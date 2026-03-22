Es muss nicht immer Gimmeldingen mit seiner rosa Mandelmeile sein: Auch der Alsenzer Marktplatz mit seinen rosa blühenden Blutpflaumenbäumen ist zu Frühlingsbeginn ein besonderer Anziehungspunkt. Dort, am Pfälzischen Steinhauermuseum, beginnt der rund 2,5 Kilometer lange Steinhauerrundweg. Er führt an 15 markanten Gebäuden aus der Blütezeit der Alsenzer Steinhauerei im 19. und 20. Jahrhundert vorbei, die von außen besichtigt werden können.

Vom Marktplatz geht es zunächst am 1578 errichteten Renaissance-Fachwerk-Rathaus vorbei über die Uferstraße. Dort verläuft die Route entlang der 2025 von Balazs Vesszösi und Stefan Mohr künstlerisch gestalteten Hochwasserschutzmauer weiter zum Deutschen Sandsteinpark. Im Park erwartet Besucher etwas Besonderes: monumental wirkende Sandsteinformationen aus der Urzeit. Die Exponate stammen aus verschiedenen Abbaugebieten in der gesamten Bundesrepublik und sind zwischen 98 und 400 Millionen Jahre alt. Der Historische Verein der Nordpfalz Alsenz hat an Sandsteingebäuden sowie im Park Hinweis- und Informationstafeln angebracht.