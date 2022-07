Das Festival SommerZeit in Rockenhausen geht im Schlosspark am Freitag, 22. Juli,musikalisch und filmisch weiter.

Um 20 Uhr zeigt der meisterhafte Gitarrist und Fiddle-Player Helt Oncale zusammen mit John McCullough, wie erdiger Rhythm’n Blues funktioniert. Louisiana Music, Country, Swing und Blues sind die musikalischen Eckpfeiler, um die sich das Werk des in New Orleans geborenen Sängers, Songwriters und Musikers dreht.

Mit sanfter Stimme erzählt er seinen Zuhörern Geschichten aus seiner Heimat, beschreibt das bunte Treiben in den Städten, besingt Hoffnungen, Sehnsüchte, Freudiges und Leid, immer dem „boundless Spirit of Louisiana“ auf der Spur. Dabei begleitet er sich selbst auf verschiedenen Instrumenten, die er in jedem Moment mit souveräner Meisterlichkeit beherrscht. Im spielerischen Wechsel von Gitarre, Fiddle, Mandoline und Banjo erzeugt der Saitenvirtuose eine Klangfülle, die in ihrer Farbigkeit einer blühenden Landschaft gleicht. Ob er gerade einen seiner fröhlichen Fiddle-Tunes spielt, einen stampfenden Blues intoniert, oder eine alte Cajun-Weise anstimmt – immer dann, wenn man die Augen schließt, glaubt man, den Herzschlag Louisianas zu spüren, kündigt die Stadt das Konzert an.

Kinofilm über Johnny Cash

Musikalisch geht es um 22 Uhr dann mit dem Open-Air-Kino weiter. Gezeigt wird „Walk The Line“, eine Filmbiografie über das Leben des Country-Sängers Johnny Cash – über die Höhen und Tiefen, die mit der aufstrebenden Karriere einherkamen, und die Schattenseiten, die der Ruhm mit sich brachte.

Das Team 4 der Standortentwicklung wird dazu mit knusprigem Popcorn für echte Kinoatmosphäre unter freiem Himmel sorgen. Das Weinkollektiv Renfer aus Feilbingert bietet Weine und Cocktails an. Für Speisen sorgen Liane und Melanie Klein an ihrem Imbisswagen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Film ist frei ab sechs Jahren, die Spieldauer beträgt 136 Minuten.