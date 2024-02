Seit 2023 blitzt die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in Eigenregie. Möglich macht das eine Kooperation mit der Verbandsgemeinde Eisenberg, die sich ein Blitzgerät angeschafft hatte. Im vergangenen Jahr wurden bei den Kontrollen 9627 Fahrzeuge erfasst. Davon waren 366 zu schnell unterwegs, ein Anteil von 3,8 Prozent, wie nun in einer Sitzung des Verbandsgemeinderates mitgeteilt wurde. Ein Großteil war weniger als 15 Stundenkilometer zu schnell unterwegs, bei 24 Fahrern zeigte die Messung mehr als 16 Stundenkilometer über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit an.

Die Bußgeldbescheide werden übrigens aufgrund der Kooperation von der Verbandsgemeindeverwaltung Eisenberg verschickt. Darüber wurden im vergangenen Jahr 11.820 Euro eingenommen. Dem gegenüber stehen Ausgaben für das Personal in Höhe von 28.141 Euro.

