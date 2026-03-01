14 Schülerinnen und Schüler besuchten am Dienstag, 24. Februar, das Unternehmen Adient Components in Rockenhausen. Sie erhielten Einblicke in die Produktion und in Ausbildungsmöglichkeiten, teilt die Kreisverwaltung mit. Der Schülerbesuch bei Adient gehört zur Veranstaltungsreihe „Job aktiv“. Diese soll Jugendlichen im Donnersbergkreis praxisnahe Zugänge zu Ausbildungsberufen eröffnen. Die Schüler kamen diesmal von der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis, der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen, der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Kirchheimbolanden und von der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Winnweiler. Zu Beginn informierte Adient über das Unternehmen, die in Rockenhausen gefertigten Produkte sowie über Anforderungen, Inhalte und Ablauf der Ausbildungsberufe. Der Werkrundgang führte durch Lehrwerkstätten und Produktionsbereiche und zeigte die hochautomatisierte Fertigung und die präzisen Arbeitsprozesse. Adient bildet in folgenden Berufen aus: Werkzeugmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker, Mechatroniker, Maschinen- und Anlagenführer, Fachkraft für IT-Systemintegration, Industriekaufmann. Zudem sind duale Studiengänge in Betriebswirtschaftslehre und Maschinenbau möglich. Bewerbungen per E-Mail oder Post sind für das Ausbildungsjahr 2026 weiter willkommen. In Rockenhausen setzt Adient auf Industrie 4.0: Die Produktion ist Computer- und KI-gestützt, Komponenten entstehen mit hoher Präzision und Qualität.