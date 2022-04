Jonas Klee, bekannt unter dem Bühnennamen Quichotte, ist am Freitag, 29. April, ab 20 Uhr mit seinem kabarettistisch-musikalischen Programm Gast im Theater Baues Haus in Bolanden-Weierhof. Der 1983 geborene Kölner ist Slam-Poet, Autor, Stand-up-Comedian und Rapper in einem. Sein Programm, mit dem er in den Donnersbergkreis kommt, heißt denn auch „Nicht weniger als ein Spektakel“.

Laut Ankündigung präsentiert er urkomische Geschichten, die er von sich selbst sowie von den Irrungen der Menschheit zu erzählen weiß. Dabei schlage er sich gern auf die Seite derjenigen, deren gesellschaftliche Stimme kaum gehört werde. Sein Programm sei politisch, ohne aufdringlich zu werden.

Kabarett trifft Rap und Gesang

Auch ein Freestyle-Rap, bei dem die Zuschauer mit eingebunden werden, gehöre stets zu einem Quichotte-Auftritt, in dem er „das kreative Innere seines Kopfes nach außen kehrt“. Ebenso präsentiert er Lieder. Jonas Klee alias Quichotte wurde 2021 mit dem Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises ausgezeichnet.

Karten für den Abend, den der Eisenberger Verein „Neuer Landweg“ präsentiert, gibt es für 18 Euro (ermäßigt 13 Euro). Um Kartenreservierung wird gebeten: per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de. Karten gibt es auch unter „Tickets“ auf der Webseite der Veranstalter.