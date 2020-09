Am Samstag, 10. Oktober, 20 Uhr, ist David Kebekus mit seinem aktuellen Programm „Aha? Egal.“ im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof zu Gast. David Kebekus „sieht zwar ein bisschen aus wie Jesus, aber heilig ist ihm nichts“, heißt es in der Ankündigung des Comedy-Abends. „Wunderbar ehrlich“ beschreibe er auf der Bühne sein eigenes Versagen. „Mal laut, mal leise - aber dabei immer authentisch.“ Alle wichtigen Informationen zum Hygienekonzept des Blauen Hauses sind auf der Homepage des Theaters nachzulesen, das um Kartenreservierung bittet per E-Mail an reservierung@neuer-landweg.de oder über die Seite „Tickets“ auf der Homepage. Ein Vorverkauf über die Vorverkaufsstellen findet nicht statt. Veranstalter des Comedy-Abends ist der neue landweg – Verein zur Förderung der Kleinkunst in Eisenberg. red/bke