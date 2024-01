„Romantische Kammermusik für Cello und Klavier“ stehen am ersten Februar-Wochenende im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof auf dem Programm. Zu hören sind dort am Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr, die Cellistin Marlene Siemes und Pianist Benjamin Reiter.

Die Wege der beiden kreuzten sich im Jahr 2020 an der Wiesbadener Musik- und Kunstschule, an der sowohl Marlene Siemes als auch Benjamin Reiter lehren. Gleiche Ziele und Vorstellungen, was die Musik anbelangt, sowie gemeinsame regionale Wurzeln im Mittelrheintal seien eine hervorragende Grundlage für die Gründung eines Kammermusikduos gewesen, erklären die beiden rückblickend ihre Zusammenarbeit.

In ihrem ersten Programm als Duo widmen sich Marlene Siemes und Benjamin Reiter nun ganz der Romantik: Mit der großen Sonate A-Dur von César Franck und der Sonate für Violoncello und Klavier e-Moll op. 38 von Johannes Brahms haben sie zwei gewichtige Meisterwerke dieser Epoche ausgewählt. Die Phantasiestücken Op. 78 von Robert Fuchs hingegen bringen einen Komponisten ins Spiel, dessen Name eher unbekannt ist, auf dessen Klänge man sich daher als potenzielle Neuentdeckung aber umso mehr freuen dürfe.

Der Verein Blaues Haus veranstaltet das Kammermusikkonzert am 4. Februar, 17 Uhr, in Bolanden. Tickets für 15 und 10 Euro ermäßigt gibt’s vorab per Mail an reservierung@blaues-haus-ev.de.