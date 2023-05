Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überraschend anders: Das gilt für das, was Bozen Brass im Schlosspark in Rockenhausen geboten haben. Das Programm „Surprise“ (aus dem Englischen: Überraschung) hatte manches parat, was der Zuhörer so sicher nicht erwartet hatte. Überraschung gelungen.

Brass Ensembles gibt es viele, da ist es schon nicht so einfach, sich von der Masse abzuheben. Genau das allerdings ist Bozen Brass in Rockenhausen gelungen. Das Programm, das das Sextett