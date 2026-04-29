Am vergangenen Samstag fand bei den Black Eagles in Göllheim ein Selbstverteidigungslehrgang in Zusammenarbeit mit der Polizei statt.

Die Dozenten des Selbstverteidigungslehrgangs waren Polizeikommissar Uwe Grandel, 7. Dan, und Polizei-Oberhauptkommissar Thorsten Deckert, beides Polizisten aus Baden-Württemberg, mit denen die Sportschule und Inhaber Jürgen Kastner eine über 20-jährige Zusammenarbeit verbindet. Der Lehrgang war eine Benefizveranstaltung für einen vor Kurzem verstorbenen Kollegen. Die Einnahmen gingen zu Gunsten der Hinterbliebenen.

Um 11 Uhr startete die erste Einheit mit Schulkindern. Es war eine gute Mischung zwischen Abwehrtechniken und immer wieder auch die juristische Seite: „Wann darf ich, und wann nicht?“ Hauptthema der Kinder waren Handgreiflichkeiten in der Schule. Die meisten Lehrer verweisen in solchen Zusammenhängen immer gerne darauf, dass Kampfsportkinder kein Karate auf dem Schulhof machen dürfen. Dies ist auch völlig korrekt, aber das machen die Kinder nicht. Sie wehren sich aus dem ganz einfachen Grund, dass sich niemand schlagen lassen muss. Das Notwehrgesetz endet nicht mit dem Betreten des Schulgeländes. Viele Fragen zu ganz vielen Aktionen wurden mit dem Fachwissen der Polizei beantwortet. Auch für die Eltern war das interessant, da auch sie sich manchmal nicht zu helfen wissen, wie sie mit den unterschiedlichen Reaktionen diverser Schulen umgehen sollen.

Noch ein Info- und Schnupperkurs am 9. Mai

Um 14 Uhr kamen dann die Erwachsenen an die Reihe. Eine völlig ausgebuchte Matte bei diesem Thema spricht für sich. Auch hier wurden verschiedene Szenarien durchgespielt und juristisch eingeordnet. Alle Teilnehmer – Groß und Klein –, sowie jede Menge Zuschauer hatten am Schluss dann die Möglichkeit, sich persönlich nochmals beraten zu lassen. Am 9. Mai bietet die Kampfsportschule Black Eagle erneut einen Info- und Schnupperkurs an. Die Teilnahme ist kostenlos, und Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.