Die Stiftung zur Förderung der Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz kooperiert mit dem Projekt „Ährenglück“ der Mühlengruppe Bindewald & Gutting. Gemeinsam mit Landwirten werden Blühflächen geschaffen, die Insekten und Vögeln als Nahrungsquelle dienen. Auch in Morschheim wurde eine solche Fläche begrünt.

Auf einem lila blühenden Feld bei Morschheim tummeln sich derzeit Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln und Schwebfliegen. Neben Phacelia und Sonnenblumen wachsen hier auch zahlreiche Wildkräuter wie Fenchel, Dill, Schafgarbe oder Ringelblumen. „Rund 30 verschiedene Pflanzenarten enthält die Blühmischung, die dort als Rückzugsort und Nahrungsquelle für Insekten und Feldvögel eingesät wurde“, erklärt Dieter Feldner, Geschäftsführer der Stiftung zur Förderung der Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz.

Die etwa zwei Hektar große Fläche gehört zu dem Projekt „Ährenglück“ der Mühlengruppe Bindewald & Gutting mit Sitz in Alsleben in Sachsen-Anhalt und einer Niederlassung in Bischheim, die sich gemeinsam mit den Landwirten und der Stiftung für mehr Umweltschutz und Artenvielfalt engagiert. Vor Ort an den Flächen selbst sollen Schilder Spaziergänger und Fahrradfahrer auf das Blühflächen-Projekt aufmerksam machen und für regionale Produkte und den damit verbundenen Schutz der Artenvielfalt werben.

Stiftung holt Landwirte ins Boot

Flächenmanagement und Flächenkontrolle liegen in der Hand der Stiftung zur Förderung der Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz. „Wir sind auch zuständig für die Akquise von Landwirten für das Projekt sowie deren nachfolgende Beratung“, so Dieter Feldner. Das Unternehmen Bindewald & Gutting entschädigt schließlich die teilnehmenden Betriebe mit einem finanziellen Ausgleich dafür, dass sie statt dem Anbau von Marktfrüchten die Biodiversität fördern.

Deutschlandweit umfasst das Projekt bereits 200 Hektar solcher Blühflächen und Blühstreifen, sagt Feldner. Die Umsetzung der Blühflächen erfolgt dabei möglichst individuell für jeden Betrieb. So kann beispielsweise jeder Landwirt selbst entscheiden, ob die Flächen mit einjährigem oder mehrjährigem Saatgut angelegt werden. Auch ob die Maßnahme lagetreu realisiert wird oder mit der Fruchtfolge rotiert, ist jedem Bewirtschafter selbst überlassen.