Der TuS Rüssingen musste am Sonntag im Gastspiel bei Basara Mainz eine maximal bittere Pleite hinnehmen. Den Landeshauptstädtern gelangen erst in der Nachspielzeit zwei Treffer. Sie besiegten die Elf von Trainer Ediz Sari mit 3:2.

Bis kurz vor Schluss sah es aus, als könnte Verbandsligist TuS Rüssingen den fünften Erfolg in Serie einfahren und damit einen großen Sprung in der Tabelle machen. Basara, in Besitz