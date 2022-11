In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Bistro in der Hintergasse in Göllheim ausgeraubt. Laut Polizei schlugen die Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein. Im Bistro durchsuchten sie sämtliche Schränke und entwendeten schließlich eine geringe Menge Bargeld aus einer Registrierkasse. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Hinweise unter Telefon 06352 911-2700.