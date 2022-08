Heiß, schwül, kaum Niederschläge – der Hochsommer hat uns weiter fest im Griff. Temperaturen von bis zu 35 Grad sind in dieser Woche wieder möglich. Die Waldbrandgefahr bleibt hoch. Freibäder dürften sich freuen – Sonnencreme nicht vergessen!

Eine vom Atlantik über Mitteleuropa bis nach Nordwestrussland reichende Hochdruckzone bestimmt in dieser Woche das Wetter in unserer Region. Bei kräftigem, langanhaltendem Sonnenschein kann sich die Luftmasse von Tag zu Tag erwärmen. Gleichzeitig schaufelt ab Wochenmitte ein Tief über der Iberischen Halbinsel die heiße Luft über Südeuropa wieder nach Norden, so dass die Temperaturen bis zum Wochenende erneut deutlich über die 30-Grad-Marke klettern können. Wegen der weiterhin andauernden Trockenheit herrscht nach wie vor hohe Wald- und Feldbrandgefahr. Freibäder dürfen sich auf große Besucherzahlen freuen.

Vorhersage

Montag: Nach einem erfrischenden Morgen scheint bis zum Abend die Sonne von einem meist wolkenlosen oder nur gering bewölkten Himmel. Im Laufe des Nachmittags erwärmt sich die Luft auf hochsommerliche Werte.

Dienstag: Die Sonne scheint den ganzen Tag über von einem heiteren Himmel. Am Nachmittag können die Temperaturen wieder häufiger über die 30-Grad-Marke klettern. Da die Luft sehr trocken ist und der Nordostwind leicht auffrischt, sind diese Werte allerdings noch gut zu ertragen.

Mittwoch: Auch am Mittwoch verwöhnt uns von früh bis spät die Augustsonne. Dazu wird es nach einer recht angenehmen Nacht tagsüber ähnlich heiß wie am Vortag.

Donnerstag: Es bleibt bei viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Lediglich einige durchziehende Federwölkchen zieren den blauen Himmel. Bei längerem Sonnenbaden sollte man sich wegen des hohen UV-Indexes unbedingt tüchtig eincremen.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende sollte sich an der meist sonnigen, trockenen und heißen Wetterlage wenig ändern. Bis Sonntag können die Temperaturen wieder bis nahe 35 Grad klettern. Bei allmählich zunehmender Schwüle können einzelne Hitzegewitter nicht ausgeschlossen werden. In der neuen Woche bringen dann voraussichtlich häufigere Regengüsse und Gewitter willkommene Erfrischung.