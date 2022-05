Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai laden der Bundesverband Ökologischer Weinbau (Ecovin) und 25 Weingüter zum Entdecken ein. Am gesamten Wochenende des 21. und 22. Mai öffnen Winzer aus acht Anbaugebieten ihre Tore, zeigen ihre Vielfalt im Weinberg und im Glas. „Unsere Weingüter fördern aktiv die Biodiversität auf ihren Flächen“, schildert Ecovin-Geschäftsführerin Petra Neuber. Und eben diese Vielfalt lasse sich erleben am Internationalen Tag der Biodiversität.

Zwischen ihren Rebzeilen säen die Mitgliedsbetriebe artenreiche Begrünungen mit Blüh- und Duftpflanzen, die Insekten anlocken, und stickstoffbindenden Hülsenfrüchtlern, die das Bodenleben fördern. Die Betriebe legen Trockenmauern, Insektenhotels, Nisthilfen für Vögel und weitere Rückzugsmöglichkeiten für Tiere an. Wie das Zusammenspiel von Naturschutz und Weinerzeugung funktioniert, das können sich Interessierte bei den Verkostungstagen anschauen. Unter den 25 Weingütern aus der Pfalz, Baden, von Mittelrhein, Mosel und Nahe, aus dem Rheingau, Rheinhessen und Württemberg finden sich auch die Zellertaler Weingüter Wick, und Janson-Bernhard.

Info

Öffnungszeiten und Programm aller teilnehmenden Weingüter gibt es tagesaktuell unter www.ecovin.de/verkostungstag.