Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag ist auf dem Eisenberger Marktplatz Markttag. 40 bis 50 Beschicker aus dem grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen präsentieren dann in der Eistalmetropole ihre Waren. Am gleichen Tag werden zwischen 12 und 17 Uhr auch wieder zahlreiche Einzelhändler in Eisenberg ihre Pforten zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen.

Seit rund 20 Jahren ziehen die Marktbeschicker aus dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen durch die Region, sagt Harry Schmeiser, der für eben dieses die Markttage