Ein Jahr lang war es still, im Hof des Harxheimer Kunst-Bildhauers Wolf Münninghoff. Seit Anfang der Woche aber ist das rhythmische Klopfen der Hobbykünstler wieder zu hören, die mit Klüpfel und Sticheisen dem pfälzischen Sandstein Formen abtrotzen. Vogeltränken, Engel, Masken, Tierfiguren oder Fantasiewesen – im Skulpturengarten in Harxheim hat sich bei den regelmäßigen Steinmetzseminaren bereits mancher harte Brocken mit Ecken und Kanten in einen echten Hingucker verwandelt. Dass die Kursteilnehmer corona-bedingt auf Abstand achten und Maske tragen müssen, ist kein Problem: Zum Schutz vor Feinstaub und umherfliegenden Steinbrocken gehören diese für die Steineklopper ohnehin zur Grundausstattung. „Ich bin einfach glücklich, dass es jetzt wieder losgeht“, freut sich Münninghoff, der einige wenige Interessenten bei den Frühjahrskursen in diesem Jahr noch unterbringen könnte.