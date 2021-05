Nein, einfach war es nicht, unser Bilderrätsel zum Tag der Arbeit. Dennoch haben einige RHEINPFALZ-Leser die Werkzeuge erraten, die wir ihnen in Ausschnitten präsentiert haben.

Unser Fotograf und Autor Helmut Dell erklärt, was es mit den gefragten Handwerker-Utensilien auf sich hat. Haben Sie richtig geraten?

Das Kettennietgerät: Radfahren liegt gerade im Trend. Sei es wegen des Klimas, der Langeweile in der Pandemie oder wegen der Fitness. Und egal, ob man seinen Drahtesel nun mit reiner Muskelkraft oder mit elektronischer Unterstützung fortbewegt: Die Kraft wird mit Hilfe eine Kette auf die Räder gebracht. Wichtig ist hierbei, dass die Kette sicher zusammenhält, auch wenn das Rad gerade stark beansprucht wird. Die Ketten werden maschinell in großen Mengen vollautomatisch hergestellt und je nach benötigter Größe vom Fachmann zusammengefügt. Gerhard Rech aus Kerzenheim, Meister im Zweiradmechaniker-Handwerk, verwendet hierfür ein Kettennietgerät. Gezielt wird am Zusammenlegungspunkt der kleine Bolzen im Kettenglied herausgedrückt, mit einer weiteren Lasche verbunden und schließlich zusammen genietet.

Das Scharnierkaliber: Der Umgang mit Edelmetallen erfordert Geschick. Ein Goldschmied braucht aber nicht nur ein „goldenes“ Händchen und eine große Fingerfertigkeit, er nutzt natürlich auch Hilfsmittel. Um etwa einen Silberdraht oder ein dünnes Röhrchen aus Gold auf Maß zu bringen, bedient er sich eines Scharnierkalibers. Das Edelmetall wird entweder genau winkelig oder in 45-Grad-Schräge eingeklemmt und der Goldschmied kann es dann mit der Metallsäge oder einer Feile bearbeiten. Für Goldschmiedemeister Tobias Ueberschaer aus Neuleiningen zählt der Scharnierkaliber zu den wichtigsten Werkzeugen.

Unverzichtbare Helfer

Der Falzhobel: Eine normale Zimmertür hat im äußeren Bereich ein bestimmtes Profil, das passgenau im Türrahmen schließt. Dieses Profil nennt man eine Falz. Während dieses heute mittels hoch spezialisierter Industriemaschinen hergestellt wird, musste das Ganze früher von Hand gemacht werden. Hierbei half dann ein Falzhobel. Einer, der weiß, wie man damit umgeht, ist der angehende Schreinermeister Adrian Remmele aus Grünstadt. Beim Anpassen von Möbelstücken greift er gerne auf das Werkzeug zurück.

Die Korkmaschine: Die Unterhaardt ist unter anderem bekannt wegen ihres Weins. Damit dieses kostbare Gut ohne Qualitätsverlust beim Verbraucher landet, füllt man es in Glasflaschen ab. Verschlossen werden und wurden diese oft mit Korken. Doch diesen in die Flasche zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Johannes Nippgen aus Neuleiningen hat in seinem Fundus noch eine gusseiserne Korkmaschine, die funktioniert. Und das Ganze funktioniert so: Die Flasche wird auf einen „Teller“ gestellt, der Korken oben eingelegt und dank der Hebelwirkung ohne Kraftaufwand in die Flasche gedrückt. Heute erfolgt das Ganze maschinell, viele Flaschen haben heute auch einen Drehverschluss. Auch unser Leser Josef Hille aus Grünstadt erinnert sich aber noch an das Gerät: „Ende der 60er Jahre habe ich mit einem etwas neueren Modell bei meinem Freund Schorsch im elterlichen Betrieb in Bad Dürkheim damit gearbeitet. An einem Abend wurden damit zirka 1200 Flaschen verkorkt. Und dann noch zu je zwölf im Drahtkorb, eine Treppe tiefer, in den Weinkeller getragen!“

Die Gewinner

Richtig geraten haben Josef Hille (Grünstadt), Sonja Walter (Steinborn), Sieglinde Hammann-Neser (Bissersheim) und Gabriele Hambel (Ebertsheim). Sie dürfen sich über RHEINPFALZ-Frühstücksbrettchen freuen. Wir gratulieren!