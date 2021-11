Bilanzen und Anträge der Koalitionsfraktionen prägen am Dienstag das Bild der Sitzung des Donnersberger Kreistages, die diesmal im Evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg stattfinden wird. Zunächst geht es die Jahresabschlüsse 2020 sowohl der Abfallwirtschaft als auch des Donnersbergkreises selbst. Nach der Vorstellung und Diskussion im Kreisausschuss befasst sich danach auch der Kreistag mit der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans 2.0 der überörtlichen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes. Dabei geht es vor allem um den Stand der Ausstattung mit Fahrzeugen und Anpassungen an den sich ändernden Bedarf durch zunehmende Starkregenereignisse. Die Notwendigkeit dieser Anpassungen hat Kreisfeuerwehrinspekteur Fuhr im Kreisausschuss damit unterstrichen, dass eine Landschaftsanalyse des Landesamtes für Umwelt 71 der 81 Gemeinden des Donnersbergkreises in der Gefährdungslage „hoch“ einstuft. Ein weiterer Tagesordnungspunkt betrifft die ÖPNV-Konzessionsverträge und ihre Anpassung an pandemiebedingte Entwicklungen. Gemeinsame Anträge von CDU, FWG und Grünen haben die Anschaffung der Integreat-App als Wegweiser und Helfer in Integrationsfragen sowie die Teilnahme am „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik“ zum Thema. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr.