Interview: Vor rund einem Jahr wählte die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Eisenberg Christopher Müller zum Vorsitzenden. Über sein erstes Jahr im Amt sprach Hermann Schäfer mit dem 34-Jährigen.

Seit etwas mehr als einem Jahr stehen Sie an der Spitze des SPD-Ortsvereins Eisenberg. Haben Sie bisher all das umgesetzt, was Sie sich vorgenommen haben?

Nach einem Jahr Amtszeit konnte ich einige Steine ins Rollen bringen. Durch das Einführen von mehreren Stammtischrunden im Jahr sowie dem Sommerfest konnte die Basis wieder etwas enger zusammenrücken. Der Austausch sowie die Informationspolitik wurde deutlich verbessert. Viele Aufgaben sind aber auch im internen Bereich verankert, die man als Außenstehender erst mal nicht sieht. Wichtig ist mir, die starke Basis zu schaffen für den Kommunalwahlkampf 2024. Einige meiner Vorsätze befinden sich allerdings noch in der Umsetzung, dafür hab ich ja aber noch mindestens ein Jahr Zeit ...

Welche Prioritäten setzen Sie für Ihre weitere Amtszeit?

Konkret: Was tut der SPD-Ortsverein für die Jugend vor Ort?Das Stärken der Ortsvereinsbasis steht zunächst mit an vorderster Stelle. Und: Wir müssen die Erfahrung der Älteren mit der Dynamik der Jüngeren bündeln. Für die Jugend vor Ort wird aktuell das Jugendparlament von der VG geprüft und eingeführt. Dieser Vorstoß wurde von uns erarbeitet und im Stadtrat überzeugend mit einer größeren Mehrheit umgesetzt. Nach Inkraftsetzung dessen ist es mir wichtig, dass die Jugendlichen sich aktiv beteiligen können an der Gestaltung der Zukunft, gerade für ihre eigene Generation. Denn selbst mit Mitte 30 sehe ich mich selbst schon zu weit weg, um über aktuellen Bedürfnisse von Jugendlichen umfassend im Bilde zu sein. Die Vorschläge werden wir versuchen so gut wie möglich umzusetzen. Denn Gestalten gelingt nur gemeinsam.

Hat der Generationswechsel an der Spitze des Ortsvereins positive Auswirkungen auf die Mitgliederbewegung beziehungsweise auf die Altersstruktur?

Die Mitgliederbewegung ist leider weiterhin rückläufig im Ortsverein. Dies ist allerdings nicht auf Unzufriedenheit zurückzuführen, sondern auf die Altersstruktur. Etwa zwei Drittel unserer Mitglieder sind 65 Jahre und deutlich älter. Es wird, salopp gesagt, leider schneller gestorben, als wir Nachwuchs akquirieren können. Daher verjüngt sich der Ortsverein schon, aber vielleicht anders als gedacht. Ein wichtiger Anfang ist allerdings, dass sich der aktuelle Vorstand bereits, bis auf eine Ausnahme, aus Mitgliedern unter 45 Jahren zusammensetzt. Ansonsten gilt es weiterhin, gegen die Politikverdrossenheit anzukämpfen, gegen die alle Parteien zu kämpfen haben. Unter den Eisenberger Vereinen sehe ich uns allerdings als den am Besten für die Zukunft gerüsteten, was den Nachwuchs betrifft.

Sie haben ein Mandat im Stadtrat. Wie bewerten Sie das Verhältnis zu den anderen politischen Gruppierungen?

Im Stadtrat herrschen freundliche Verhältnisse. Große Streitpunkte, die zu Kampfabstimmungen führen, gibt es selten. In der Regel kann über alles fair debattiert werden. Auch als aktuell jüngster Mandatsträger im Stadtrat begegnet man mir stets auf Augenhöhe. So lange der Rat aus den Parteien der politischen Mitte besteht, sehe ich hier auch keine Änderungen am Verhältnis in naher Zukunft. Sollten Parteien der äußeren Ränder irgendwann einziehen, könnte der Ton und die Zusammenarbeit im Rat natürlich rauer werden, wie in anderen Parlamenten zu beobachten ist.

Krieg mitten in Europa, Gaskrise, Inflation sind nur einige Punkte, die aktuell den Menschen Sorgen bereiten. Werden Sie als OV-Vorsitzender von Bürgern mit Fragen oder Kritik insbesondere an der SPD-geführten Bundesregierung konfrontiert?

Selbstverständlich werden solche Fragen von Bürgern an mich herangetragen. Durch den sehr engen Austausch mit unserem Bundestagsabgeordneten Matthias Mieves kann ich die Bürger hier allerdings immer sehr gut informieren und fundierte Antworten geben. Ein mehrtägiger Besuch bei Matthias Mieves in Berlin konnte mich zusätzlich davon überzeugen, dass die SPD-Fraktion im Bundestag eine sehr gute Arbeit leistet. Auch wenn die schwierigen Umstände hier Abstriche und Kompromisse erfordern. Außerdem kann ich durch meinen Beruf als Filialleiter einer Sparkassenfiliale der Region hier aber auch Aufklärungsarbeit leisten und wirtschaftliche und politische Zusammenhänge verständlich erläutern.

Zur Person

Der Eisenberger Christopher Müller ist Sparkassenfachwirt, seit 2021 Vorsitzender des rund 100 Personen starken SPD-Ortsvereins und damit Nachfolger des verstorbenen Manfred Rauschkolbs.