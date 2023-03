Zwar stehen noch einige Arbeiten an, aber schon jetzt kann der Bikepark Weitersweiler genutzt werden. Mitorganisator Tobias Herr hofft auf eine Einweihung im Sommer.

„Er soll für jeden sein – für Groß und Klein“: So fasst Tobias Herr, der mitverantwortlich für die Errichtung des Bikeparks ist, das Ziel der Anlage zusammen. Die Idee eines Fahrradparcours auf dem Mehrgenerationenplatz in Weitersweiler ist nicht neu: Bereits der Vorgänger von Ortsbürgermeister Thomas Busch hatte ein solches Projekt im Sinn, an der Umsetzung haperte es bislang allerdings.

Inzwischen ist eine offizielle Eröffnung des Bikeparks zumindest in Sicht. Eine Gruppe, bestehend aus einigen Erwachsenen und auch Jugendlichen aus dem Ort, hat sich der Sache angenommen – ohne großes Budget und vollständig in Eigenregie. Dass ein Baggerfahrer unter den Mitstreitern ist und mit seiner Hilfe die Hügel für den Parcours aufgeschüttet werden konnten, habe die Sache allerdings erleichtert.

Zu 80 Prozent fertiggestellt

Stand jetzt sei der Bikepark zu etwa 80 Prozent fertiggestellt, schätzt Tobias Herr, gesteht aber auch: „Wir wären gerne schon weiter.“ Die Pandemie habe das Ihrige dazu beigetragen, dass sich die Umsetzung verzögert. Ferner sei teilweise die Erde wieder verrutscht, zudem soll noch ein Schild angebracht werden, das aber schon zur Verfügung steht. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Parcours im Sommer offiziell eingeweiht. Ein Termin stehe noch nicht fest, für Herr ist aber klar: „Je früher, desto besser.“

Aber auch wenn noch nicht alles fertig ist und weitere Ideen im Raum stehen, wird der Bikepark bereits genutzt. Wer die Bahn aus der Nähe betrachtet, sieht schon jetzt zahlreiche Fahrradspuren. Befahren kann den Parcours jeder – besondere Fähigkeiten oder Erfahrung sei nicht erforderlich, betont Herr. Die Bahn ist so konzipiert, dass man sich auch ohne Verwendung der Pedale fortbewegen kann. Insbesondere Kindern könne der Bikepark helfen, ein Gefühl für das Fahrrad zu bekommen.