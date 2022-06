Die traditionelle Bierwoche wird es in der Kleinen Residenz frühestens im Jahr 2023 wieder geben. Von Anfang an sei es kein Thema gewesen, die Veranstaltung, die im Zwei-Jahres-Rhythmus Tausende Besucher im Juni nach Kibo lockt, in diesem Jahr nachzuholen, sagt Stadtbürgermeister Marc Muchow. Manch Fan des Festes – auch aus dem größeren Umkreis – hatte sich erhofft, dass es nach der coronabedingten Absage im Jahr 2021 nun gleich zu einer Neuansetzung kommen könnte. „Es bleibt dabei, dass die Bierwoche in ungeraden Jahren stattfindet“, erläutert Muchow. Die bis dato letzte, die 17. Bierwoche, war im Jahr 2019 über die Bühne gegangen. Nun soll es rund um Fronleichnam 2023 wieder so weit sein.