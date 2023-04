Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als am 20. April alle Spielplätze in Rheinland-Pfalz wieder öffnen durften, ist auch das Tor des Spielgeländes im Neubaugebiet „Im Bangert“ in Biedesheim aufgeschlossen worden. Unter Auflagen dürfen sich Kinder dort wieder aufhalten. „Man hätte den Platz besser zu gelassen“, findet Anliegerin Sandra Seidl. Die Mutter einer fünfjährigen Tochter sagt, dass die Öffnung unverantwortlich sei. Ihre Kritik: Das Toben dort sei sehr gefährlich.

Im Februar seien auf dem Areal Bäume gefällt und die Schaukel abgebaut worden, berichtet Seidl, die das Geschehen auf dem Platz als direkte Anwohnerin