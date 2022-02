Die Kunstradfahrer des RV Bolanden erwarten am Sonntag die Sportler aus der Nordpfalz und Vorderpfalz zu den Bezirksmeisterschaften in der heimischen Halle. Die Meisterschaft des Bezirks Nordpfalz im Kunstradfahren findet in Bolanden in der Werner-von-Bolanden-Halle statt und beginnt um 11 Uhr.

Anschließend findet ab 14 Uhr die Bezirksmeisterschaft des Bezirks Vorderpfalz statt. Die Kunstradsportlerinnen des RV Bolanden gehen in den Altersklassen Schülerinnen U11, U13, U15 und Elite in den ersten Wettkampf der Saison. So sind gleich zehn Starterinnen des RVB dabei: Lilli Geißler, Jasmin Haas, Fiona Molter, Eliana Lenhard (alle U11), Juliana Butz, Klara Schlimmer (U13), Svenja Köth, Emma Lickes (Foto, damals noch in einer jüngeren Altersklasse), Paula Schlimmer (U15) sowie Sabine Lickes (Elite). Sie alle gehen im Einzel an den Start. „Nach langer Trainings- und Wettkampfpause freuen sich unsere Sportlerinnen auf ihren ersten Wettkampf und hoffen, ihren Trainingsfleiß in Punkte umzusetzen und sich Plätze auf dem Treppchen sichern zu können“, erklärt Bolandens Pressewart Peter Sziedat.