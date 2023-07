Am vergangenen Montag fand unter Verantwortung des Sportreferats der ADD Neustadt im Eisenberger Waldstadion die Fußball-Bezirksmeisterschaft der Grundschulen statt.

In den beiden Vorrundenturnieren hatten sich im Mai zum einen bei den großen Schulen (mehr als 120 Schüler) Eisenberg und Kirchheimbolanden, bei den kleinen Schulen Stetten und Alsenz für das Endturnier qualifiziert. Während die ersten Spiele keine Überraschungen brachten, da Kirchheimbolanden und Eisenberg jeweils gegen die beiden anderen Schulen gewann, verliefen die beiden letzten Spiele spannender.

Spätes Siegtor

In toller Atmosphäre gab es zunächst ein Spiel auf Augenhöhe zwischen Alsenz und Stetten mit Chancen auf beiden Seiten, das Alsenz letztendlich mit 4:2 gewinnen konnte und sich so den dritten Platz vor Stetten sicherte. Auch im letzten Turnierspiel ging es eng zu. Dabei lag Kirchheimbolanden früh mit 1:0 in Front. In der Folgezeit ergaben sich Chancen auf beiden Seiten, aber die Torhüter sowie die Latte verhinderten lange Zeit weitere Tore. Erst eine Minute vor Schluss gelang den Eisenbergern der Ausgleich, der aufgrund des besseren Torverhältnisses für den Turniersieg gereicht hätte. Aber wie Sepp Herberger schon zu sagen pflegte: Ein Spiel dauert 90 Minuten (in diesem Fall 20). Kirchheimbolanden hatte nichts zu verlieren, warf noch einmal alles nach vorne und kam mit der letzten Aktion des Spiels zum 2:1, was auch gleichbedeutend mit dem Turniersieg war.

Bei der Siegerehrung hob Organisator Patrick Schmidt (Fachberater Schulsport) die spannenden und fairen Spiele hervor und gratulierte den vier Mannschaften zu ihren Leistungen.