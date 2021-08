Der SV Kirchheimbolanden steht in der Bezirksliga Westpfalz, Staffel Nord, am Sonntag vor einer wichtigen Aufgabe. Für Gerhard Schmidt, den Sportlichen Leiter, ist das Heimspiel gegen Otterbach (15 Uhr) eine Sechs-Punkte-Partie. Spielt der Spielertrainer?

Unter der Woche herrschte beim SVK noch ganz viel Unsicherheit. Ein Spieler von Kirchheimbolanden stand nämlich unter Coronaverdacht. Deshalb musste auch die am vergangenen Wochenende angesetzte Auswärtspartie des SVK bei der TSG Kaiserslautern kurzfristig abgesetzt werden. Aus gleichem Grund fiel auch das A-Klasse-Spiel zwischen SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel gegen TuS Bolanden unter der Woche aus. „Am Mittwoch kam endlich das Ergebnis des Coronatests. Er war glücklicherweise negativ, sodass wir wieder grünes Licht für Training und das Spiel am Sonntag bekommen haben“, erzählt Schmidt vom SVK.

Momentan liegt der SV Kirchheimbolanden auf dem fünften Tabellenrang. Aus den bisherigen sechs Spielen holte das Team des neuen Spielertrainers Timo Riemer acht Zähler. Aber es war mehr drin gewesen. „Leider bringen wir die Sachen, die im Training super laufen, noch nicht auf den Platz. Die Ergebnisse stimmen noch nicht“, sagt Schmidt. „Nach der 3:4-Niederlage im Derby zuletzt zu Hause gegen SG Finkenbach/Stahlberg/Mannweiler stehen wir nun in der Pflicht, wenn wir da oben mitspielen wollen. Gegen den FC Otterbach sind drei Punkte eigentlich Pflicht.“ Auf dem Papier ist der SV Kirchheimbolanden eigentlich klarer Favorit. Der FC Otterbach liegt nämlich aktuell nur auf dem vorletzten Tabellenrang.

Raab-Elf beim Letzten

Schmidt macht klar: „Wir haben momentan das Problem, dass defensiv bei uns nichts passieren darf. Gegen Finkenbach mussten wir unsere ganze Abwehr ersetzen. Timo Riemer, der ja das Mittelfeld zusammenhalten soll, musste in dieser Partie hinten spielen. Als er dann verletzt ausschied, sind wir hinten eingebrochen.“ Gegen Otterbach sieht es nun offenbar so aus, als hätten sich die Kirchheimbolandener Personalprobleme in der Defensive etwas entspannt. Ob der Coach aber mitwirken kann, ist fraglich. „Timo Riemer hatte ja schon vor der Finkenbach-Begegnung eine Zerrung, die brach dann mitten in der Partie wieder richtig auf. Er wird wohl kurzfristig entscheiden, ob er spielen kann“, sagt Gerhard Schmidt.

Die SG Rockenhausen/Dörnbach und der ASV Winnweiler sind an diesem Wochenende in der Bezirksliga spielfrei. Dafür muss die SG Finkenbach/Stahlberg/Mannweiler am Sonntag, 16 Uhr, beim Ligaschlusslicht TuS Landstuhl antreten. Die Mannschaft von Alexander Raab könnte sich mit einem Sieg in den Top Drei der Liga festsetzen und einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde machen.

SG Alsenztal beim Zweiten

In der Bezirksliga Untere Nahe will die SG Alsenztal ihren Platz unter den besten Vier festigen. Der momentane Tabellendritte muss am Sonntag, 15.30 Uhr, im Verfolgerduell beim Zweiten SG Guldenbachtal antreten.

Auch für den TuS 07 Steinbach sieht es in der Landesliga West, Staffel Nord, momentan sehr gut aus, was die Qualifikation für die Runde der besten Vier betrifft. Als Tabellendritter hat das Team von Trainer Timothy Hanauer schon vier Punkte Vorsprung auf die Plätze dahinter. Am Wochenende sind die Steinbacher spielfrei.