Null Punkte aus zwei Spielen in vier Tagen, das hatte sich der SV Kirchheimbolanden sicher anders vorgestellt. Dagegen kletterte die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg inzwischen auf Rang vier der Bezirksliga Westpfalz Nord. Die SG Rockenhausen/Dörnbach will am Wochenende wieder einen Angriff auf die ersten Fünf wagen.

Der Doppelspieltag innerhalb von vier Tagen verlief nicht nach dem Geschmack des SV Kirchheimbolanden. Die Mannschaft von Spielertrainer Timo Riemer kassierte zunächst eine 1:2-Derbyniederlage bei der