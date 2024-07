Ihre musikalische Visitenkarte hat Ulrike Heubeck mit ihrem beeindruckend farbigen und virtuosen Antrittskonzert inzwischen abgegeben. Nun bekommt die künftige Arbeit der Bezirkskantorei von ihrer neuen Leiterin auch klare Konturen. Manches Vertraute bleibt – und Neues zeichnet sich ab.

Ulrike Heubeck, aus dem Frankenland stammend und zuvor Kantorin in Bad Berneck im Fichtelgebirge, hat in Bischheim ein neues Zuhause gefunden und sich akklimatisiert in einer Region, die mit Blick auf den