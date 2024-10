Der Besuch des Kinder-Weihnachtstrucks hat seit 2021 einen festen Platz im Oberwiesener Veranstaltungskalender. In diesem Jahr plant das „Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland“ eine Ausweitung seiner Aktivitäten.

Denn an allen vier Adventswochenenden soll das festlich dekorierte Gefährt in der Region Station machen. Wo genau, steht noch nicht fest – (nicht nur) Gemeinden können sich für einen „himmlischen“ Besuch bewerben. Voraussetzung: Sie spenden für den guten Zweck.

Was genau ist geplant?

Der Weihnachtstruck steht an allen vier Adventswochenenden in der Region zur Verfügung – mitsamt seinen Helfern und dem Weihnachtsmann. Mit Letzterem sowie seinen Engeln können Fotos gemacht werden. Auch das Verteilen von Geschenken gehört zum Repertoire.

Wer kann sich bewerben?

Grundsätzlich können sich alle Kommunen in der Region bewerben. Sie können den Truck beispielsweise für Besuche auf Weihnachtsmärkten oder bei Adventsfenster-Aktionen buchen. Auch für Weihnachtsfeiern oder sonstige Anlässe können Firmen und Einrichtungen aller Art anfragen, ob der Truck zu ihnen kommt.

Was sind die Bedingungen für eine Teilnahme?

Gegen eine Spendensumme in Höhe von mindestens 1000 Euro kann man sich um einen Truck-Besuch bewerben. Der Betrag ist erst zu errichten, wenn eine Zusage erfolgt ist. Insgesamt können an den Adventswochenenden vier bis acht Stationen in der Region angefahren werden.

Wie und bis wann ist eine Bewerbung möglich?

Ab sofort können sich Interessenten per E-Mail an info@aktionsbuendnis-fuer-kinder.de oder telefonisch unter 01522 4277496 beim „Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland“ bewerben. Sie erhalten dann einen Fragebogen mit allen benötigten Auskünften. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Oktober. Danach wird im Losverfahren entschieden, wer den Zuschlag erhält. Die Rückmeldung über die Zusage erfolgt im Laufe der ersten Novemberwoche, damit die potenziellen Teilnehmer ihre weitere Planungen beginnen können. Organisiert und koordiniert werden die einzelnen Stationen der Trucktour vom Aktionsbündnis, sobald die Wunschtermine und Besuchsstandorte feststehen.

Was passiert mit den Spendengeldern?

Die finale Spendensumme kommt einem Projekt, einer Organisation oder Einrichtung in der Region zugute. Das Aktionsbündnis trifft die Entscheidung über den Empfänger. Dessen Legitimation und Qualifikation wird im Vorfeld durch das Bündnis geprüft und bestätigt. Dieses sichert auch den Spendengebern eine transparente Abwicklung zu.