Ein Wanderstock geht auf Reisen? Normalerweise dient er als Utensil, um Spaziergänger bei ihren Touren zu unterstützen. Im Donnersbergkreis hat der Sozialverband VdK in Zusammenarbeit mit der rheinland-pfälzischen Initiative „Land in Bewegung“ ein Projekt gestartet, bei dem jeder so viele Kilometer machen kann, wie er will und dabei den Bewegungsstock selbst zum Reisenden machen kann.

Am Dienstagmorgen fiel der Startschuss für die Aktion, der Bewegungsstock, ein Wanderstab aus Holz, kunstvoll verziert, wurde am Adlerbogen „ausgesetzt“. Kurz danach tauchte er