Die Fahrzeuge bleiben stehen, die Kurse fallen aus und Einnahmen brechen weg: Beim DRK Kreisverband herrscht bedrückender Stillstand. Dennoch ist Geschäftsführer Frederic Grange zuversichtlich, dass der Verband die Krise übersteht. Der Kreis hat umfangreiche Hilfe zugesagt.

Das Hauptproblem beim DRK Kreisverband: Die gesamte Fahrzeugflotte steht seit der Schließung von Schulen und Kitas auf dem Hof. „Fahrdienste und Integrationsdienste, das sind unsere Standbeine“, so der Geschäftsführer des DRK Kreisverbands, Frederic Grange. Die Hauptsorgen macht sich Grange um die 80 Mitarbeiter, die fast alle im Minijob-Bereich beschäftigt sind und somit auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben.

Gehälter mussten weiter bezahlt werden

Als klar wurde, dass diese Situation nicht nach zwei Wochen wieder vorbei sein würde, habe man sich beim DRK Kreisverband große Sorgen gemacht. Auch die Erste-Hilfe-Kurse mussten abgesagt werden. Dazu kommen Personalkosten und Versicherungen. „Das läuft alles weiter“, so Grange. Es sei zwar ganz früh von Rettungsschirmen und Zuschüssen gesprochen worden, aber leider fehlen in Teilen die entsprechenden Verordnungen der Landesregierung, so dass gestellte Anträge nicht bearbeitet werden können. Doch die Zeit drängte, denn „die Gehälter der weiterhin beschäftigten Mitarbeiter mussten ja bezahlt werden“.

Entspannung brachte eine Vereinbarung mit dem Kreis. „Der Landkreis hat uns schnelle und unbürokratische Hilfe vor allem im Bereich Fahrdienst angeboten“, dafür ist Grange dankbar. Für die Integrationsdienste, die vom DRK ebenfalls angeboten werden, sei allerdings das Land zuständig. Da gestalte sich die Hilfe etwas schwieriger. „Aber durch die Unterstützung durch den Kreis haben wir zumindest keine Angst davor, dass der Kreisverband diese Krise nicht übersteht“, so Grange.

Auch beim zweiten „Sorgenkind“ des DRK, bei den Tafeln im Donnersbergkreis, sei mittlerweile etwas Entspannung angesagt. Gemeinsam mit der Donnersberger Initiative für Menschen in Not generiert der Kreisverband Spenden, um die Betroffenen mit Lebensmittelgutscheinen auszustatten. Sowohl die Spendenbereitschaft als auch die Nachfrage seien groß, so Grange. „Es musste schnell gehen. Wir haben alleine in Kirchheimbolanden 225 bezugsberechtigte Personen, in Rockenhausen sind es nur etwas weniger. Dieser Personenkreis hat nicht die Mittel, einfach einkaufen zu gehen“, sagt Grange.

„Müssen Strukturen erhalten“

Besonders bitter ist die Corona-Krise für den Kreisverband vor allem deshalb, weil man sich erst vor wenigen Wochen aus einer tiefen Talsohle herausgearbeitet hatte. „Wir hatten zum ersten Mal seit Jahren ein positives Betriebsergebnis“, so Grange. Das könne jetzt natürlich nicht mehr aufrecht erhalten werden. Trotzdem, so Grange, sieht er für den Kreisverband dank der Unterstützung des Kreises nicht ganz schwarz. „Wir müssen es irgendwie schaffen die Strukturen zu erhalten“, so Grange. „Denn wenn die Pandemie vorbei ist, werden auch wieder die Fahrdienste, Tafeln, Kurse und ’Essen auf Rädern’ gebraucht, und das alles neu aufzubauen, ist wesentlich schwieriger als es jetzt am Laufen zu halten“, gibt er zu bedenken.

Spendenkonten