Viele Kilometer zurücklegen, nur um etwas günstiger zu tanken? Gibt’s nicht? Gibt’s doch. Ein kleines Dorf im Donnersbergkreis machte deswegen zuletzt Schlagzeilen.

Es sind bewegte Zeiten, in denen wir leben. Ein mittlerweile wohl abgedroschener Spruch, der dennoch zutrifft. Und „Bewegen“ ist mit Blick auf die folgenden Zeilen auch das Stichwort. Die bewegten Zeiten spiegeln sich nicht zuletzt im schwelenden Konflikt zwischen den USA, dem Iran und Israel sowie in den daraus resultierenden aktuellen Spritpreisen wider. Und wer sich im Donnersbergkreis über weite Strecken bewegen will, der ist auf das Auto angewiesen. Bewegt man sich viel mit dem Auto, dann bewegt sich wiederum der Tankfüllstand nach unten. Weil dadurch wieder getankt werden muss, kommt – wohl oder übel – auch Bewegung in den Geldbeutel. So, nun aber genug der Bewegung, Spaß beiseite und Butter bei die Fische: Das Tanken ist derzeit schweineteuer. Es ist daher weder verwerflich noch ungewöhnlich, beim Tanken sparen zu wollen.

Methoden hierfür gibt es sicher einige. Manche lassen das Auto jetzt öfter stehen und versuchen, vermehrt das Rad oder den ÖPNV zu nutzen. Andere tanken nur für geringere Geldbeträge und versuchen so, günstiger wegzukommen. Und wieder andere – die tanken im beschaulichen Gaugrehweiler, um zu sparen. Was es damit auf sich hat, fragen Sie? Ganz einfach: Weil die örtliche ED-Tankstelle im Vergleich vor allem zu umliegenden Markentankstellen regelmäßig günstige Spritpreise hat, ist der Andrang an der Benzin-Oase im Appeltal seit Wochen groß. So groß, dass sich Autoschlangen an den Zapfsäulen bilden – und der Verkehr sogar die Hauptstraße des Dorfs schonmal blockierte.

Wie ist der große Andrang zu erklären?

Richtig kurios wird es aber erst dann, wenn die Leute extra zum Tanken nach Gaugrehweiler fahren – einige Kilometer weit. Doch genau das ist laut Tankstellenbetreiber Fred Möbus in den vergangenen Wochen immer wieder vorgekommen. Um an dieser Stelle noch einmal die Brücke zu den bewegten Zeiten zu schlagen: Salopp gesagt betreiben die Menschen Tanktourismus, tuckern dafür in ein Dorf hinter den sieben Bergen, um zehn Cent pro Liter zu sparen, und müssen wegen der zahlreichen zurückgelegten Kilometer wenige Tage später, dieselbe Tour erneut unternehmen. Es ist durchaus sonderbar, was die aktuellen Spritpreise mit den Menschen machen. Zu denen zählt übrigens auch der Autor dieser Zeilen, der, um sich den Andrang an Gaugrehweilers Tankstelle aus nächster Nähe anzusehen, an einem Tag rund 150 Kilometer zurücklegen musste.

Nun, zur Verteidigung des Sachverhalts muss schließlich noch gesagt werden, dass besagte ED-Tankstelle optimal liegt – unweit von Kirchheimbolanden, Rockenhausen oder sogar Bad Kreuznach. Wer also auf der Durchreise ist, kommt gut und gerne an Gaugrehweiler vorbei und nimmt die teils günstigen Preise dann natürlich gerne mit. Und wie der Betreiber am Telefon erklärte, habe sich die Verkehrssituation in Gaugrehweiler seit einigen Tagen etwas beruhigt. Es bleibt aber dennoch abzuwarten, ob zeitnah wieder – Achtung! – Bewegung in die Sache kommt.