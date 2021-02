Dannenfels. Das Geheimnis ist gelüftet, der erste Coin-Standort von Bewegungsmanager Marc Wagner bekanntgegeben. Er will mit der Coin-Jagd Bewegung in den Alltag bringen. Jeden Monat gibt es irgendwo im Donnersbergkreis eine Münze zu entdecken. Wer am Ende des Jahres alle gesammelt hat, nimmt an einer Verlosung teil.

Wagner, Vorsitzender der Vikings Muay Thai, ist seit Mitte Januar Bewegungsmanager in der rheinland-pfälzischen Initiative „Land in Bewegung“. Zusammen mit Tristan Werner, Vizepräsident Sportbund Pfalz und Sportkreisvorsitzender veranstaltet er die Münz-Jagd.

Der Vorhang für den ersten Fundort im Februar wurde am Montag gelüftet: Die erste Münze gibt’s am Königsstuhl, dem höchsten Punkt auf dem Donnersberg. An der Felsformation ist sie bei einem Spaziergang zu entdecken. Wer das Säckchen mit den Münzen findet, darf sich eine heraus- und mit nach Hause nehmen. Das Säckchen sollte dann wieder am vorgesehenen Platz aufgehängt werden. Ein Beweisfoto des Funds kann an Marc Wagner per E-Mail an M.Wagner@lsb-rlp.de geschickt werden. Am Ende des Jahres werden die Sieger mit einem großen Ehren-Coin und einer Urkunde belohnt.

