Am Donnerstagmorgen erwischte die Polizei einen 26-Jährigen ohne Führerschein. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilt, ging der Fahrer eines Kleinkraftrades den Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Alsenz ins Netz. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Aber damit nicht genug: Er hatte auch noch zwei Einhandmesser dabei. Das Führen solcher Messer ist ohne berechtigtes Interesse nicht erlaubt und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Der 26-Jährige muss nun mit einer Geldstrafe rechnen. Über den Vorfall wurde auch die zuständige Führerscheinstelle informiert, die möglicherweise entsprechende Maßnahmen einleiten wird.