Unbekannte haben auf einem Baustellengelände in der Straße „An den Hopfengärten“ in großem Umfang Baumaterial gestohlen. Die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu den Rohbauten mehrerer Reihenhäuser und nahmen zehn Rollen Zuleitungskabel in verschiedenen Querschnitten mit einer Gesamtlänge von rund 5000 Metern, etwa 200 bis 300 Meter Starkstromkabel sowie rund 350 Liter Dieselkraftstoff mit. Sie durchtrennten teilweise bereits installierte Zuleitungskabel für den Abtransport. Der Wert der Beute liegt laut Polizei bei mindestens 30.000 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter 0631 36914699.