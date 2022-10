Es waren gleich zwei Polizeistreifen nötig, um am Dienstagabend einen betrunkenen Lastwagenfahrer auf dem A63-Parkplatz Heuberger Hof zu bändigen. Wie die Polizei mitteilte, hatten andere Brummifahrer wegen des herumschreienden Fahrers die Polizei verständigt. Der Mann habe versucht, in einen – allerdings nicht seinen – Lastwagen zu gelangen. Auch gegenüber den vor Ort eingetroffenen Beamten zeigte sich der 38-Jährige uneinsichtig. Er sei herumgelaufen, habe Tierlaute nachgeahmt, die Beamten beleidigt und versucht, sie anzuspucken, heißt es im Polizeibericht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Da sich der 38-Jährige auch weiterhin nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei habe er versucht, den Beamten Kopfstöße zu verpassen und sie zu treten, als sie ihn in den Streifenwagen setzen wollten. Nach einer Nacht in der Gewahrsamszelle wurde der 38-Jährige – dann wieder nüchtern – entlassen. Ihm droht nun ein Strafverfahren. Vorgeworfen werden ihm tätlicher Angriff, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.