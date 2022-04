Am Samstag kam es gegen 14 Uhr in der Schulstraße in Albisheim zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei Kirchheimbolanden befuhr ein 31-Jähriger aus dem Donnersbergkreis mit seinem Pkw die Alleestraße aus Richtung Untere Bahnhofstraße kommend. An der Einmündung Alleestraße/Untere Bahnhofstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Gartenzaun und einer Hecke. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher zunächst fußläufig von der Unfallstelle, konnte aber im Zuge der Ermittlungen festgestellt werden. Es konnten Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Test ergab 1,87 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06352 911-2700 bei der Polizei zu melden.