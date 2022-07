Kein Wunder, dass ein 25-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Sonntag auf der B48 in Imsweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat: Der Mann aus Kaiserslautern hatte nach Polizeiangaben über 1,5 Promille, wie ein Alko-Test ergeben hat. Der 25-Jährige war am Ortsausgang Richtung Schweisweiler mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte die Grünstreifenumrandung sowie ein Verkehrszeichen touchiert. An diesen ist ebenso Sachschaden entstanden wie an seinem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zudem sind größere Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen, die Feuerwehr hat die Straße gereinigt. Der Fahrer blieb unverletzt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein haben die Beamten sichergestellt.