Weil er betrunken und zu schnell unterwegs war, kam ein 71-jähriger Autofahrer bereits am Freitag gegen 20.45 Uhr auf der A 63 bei Göllheim von der Fahrbahn ab. Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am Montagmorgen bekanntgab, schleuderte der Autofahrer in der Ausfahrt, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte ins Grün, wo er in einer Hecke steckenblieb. Verletzt wurden er und sein Mitfahrer dabei nicht. Am Auto des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stellten bei dem 71-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe, und der Führerschein wurde einbehalten. Den 71-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Er muss mit dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.