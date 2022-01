Dass es keine gute Idee ist, sich alkoholisiert ans Steuer zu setzen, musste eine 25-jährige BMW-Fahrerin in der Nacht zum Donnerstag kurz nach Mitternacht feststellen. Wie die Autobahnpolizei Kaiserslautern mitteilt, war die Frau auf der A63 unterwegs und wollte an der Ausfahrt Winnweiler abfahren. „Hierbei unterschätzte sie alkoholbedingt ihre Geschwindigkeit, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ausfahrtschild“, so die Polizei. Sowohl ihr Wagen als auch das Schild wurden durch den Aufprall beschädigt. Die Frau blieb unverletzt, bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten allerdings deutlichen Alkoholgeruch fest. Folglich behielten sie ihren Führerschein ein. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Ihr Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.