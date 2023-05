Nicht genug, dass ein Mann am Donnerstagabend mit rund zwei Promille beim Wenden in der Höringer Straße in Lohnsfeld mit seinem Wagen ein Hoftor und einen Briefkasten gerammt hat – der 52-Jährige ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, wie sich anschließend herausgestellt hat. Zudem ist er nach dem Unfall davon gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden – rund 6000 Euro – zu kümmern.

Die Polizei hat den Verursacher jedoch ausfindig gemacht und samt Fahrzeug zuhause angetroffen. Da der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, haben die Beamten einen Alko-Test durchgeführt; im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.