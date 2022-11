Nach einem Auffahrunfall am frühen Samstagnachmittag auf der L401 in Kirchheimbolanden wird auf einen der beteiligten Fahrer einiges an Ärger zukommen. Gegen 13.30 Uhr hatte es gekracht. Nach Polizeiangaben war es der Unfallverursacher, der hernach die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog: Der Mann konnte keine Führerschein vorzeigen und roch nach Alkohol. Wie sich herausstellte, besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis und wies – laut Atemalkoholtest – einen Wert von 1,99 Promille auf. Gegen ihn werden nun Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.