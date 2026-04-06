Kein Wunder, dass der Fahrer eines Sattelzugs am Donnerstagnachmittag auf der A63 in Höhe Bolanden anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist: Der 50-Jährige, der mit seinem Lastwagen in Richtung Mainz unterwegs gewesen ist, hatte laut einem Alko-Test einen Wert von rund zwei Promille. Die Polizei hat den Mann nach entsprechenden Hinweisen auf dem Autobahnparkplatz beim Heubergerhof kontrolliert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner haben die Beamten den Führerschein eingezogen und eine Sicherheitsleistung erhoben. Den 50-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus muss er mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.