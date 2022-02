Vorerst seinen Führerschein los ist ein 27-Jähriger aus dem Donnersbergkreis, der in der Nacht auf Sonntag in Kaiserslautern betrunken mit einem E-Scooter unterwegs gewesen ist. Die Polizei hatte den Mann gegen 0.50 Uhr in der Steinstraße kontrolliert und dabei in seinem Atem Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test hat einen Wert von 1,36 Promille ergeben, seinen Führerschein haben die Beamten daraufhin einbehalten. Ferner ist dem 27-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.