Angebliche Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft haben am Montagnachmittag versucht, am Telefon an persönliche Daten zu kommen. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, erhielten ein 74-jähriger Mann aus Göllheim sowie ein 58-jähriger Mann aus Biedesheim jeweils einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma, der sich in englischer Sprache verständigte. Die Anrufer versuchten vermutlich, an persönliche Daten wie Bankverbindungen und entsprechende Zugangsdaten zu kommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb es aber beim Versuch, den Angerufenen entstand kein Schaden.

Die Polizei nimmt dies aber zum Anlass, die Menschen im Donnersbergkreises zu warnen: Laut Polizei habe Microsoft bereits mitgeteilt, dass das Unternehmen keine unaufgeforderten Telefonanrufe mache. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgten Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Die Polizei rät daher, entsprechenden Anrufe sofort zu beenden und keine Informationen preiszugeben.